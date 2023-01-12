В США столкнулись с проблемой набора рекрутов в армию

Член палаты представителей конгресса США Адам Смит заявил, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия коронавирусной инфекции. Он пояснил, что рекрутеры не могли пополнить армейские ряды «традиционными способами» через работу в образовательных учреждениях.