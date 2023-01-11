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48 минут назад

ОДКБ не получала от Еревана уведомления об отмене учений "Нерушимое братство - 2023"

ТАСС

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений "Нерушимое братство - 2023" на территории Армении. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

ОДКБ не получала от Еревана уведомления об отмене учений "Нерушимое братство - 2023"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утвержденным советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год предусмотрено проведение учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на территории Республики Армения. Необходимость проведения этого учения в текущему году на армянской земле была также ранее подтверждена в Ереване. В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком Секретариат ОДКБ не получал", - отметили в организации.

"Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ", - добавили в ОДКБ.

Как подчеркнул Зайнетдинов, в Секретариате и Объединенном штабе объединения прилагают максимум усилий, "чтобы утвержденные уставными органами организации планы боевой подготовки войск (коллективных сил) выполнялись в полном объеме с целью повышения их готовности в интересах обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ".

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Ранее Пашинян заявил на пресс-конференции, что Армения не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году. По словам пресс-секретаря Объединенного штаба организации Владислава Щегриковича, прорабатываются предложения о возможности проведения в 2023 году совместного учения с миротворческими силами объединения не в Армении, а на территории других государств-участников.

Армия,Владимир Зайнетдинов,
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