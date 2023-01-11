ОДКБ не получала от Еревана уведомления об отмене учений "Нерушимое братство - 2023"

"Утвержденным советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год предусмотрено проведение учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" на территории Республики Армения. Необходимость проведения этого учения в текущему году на армянской земле была также ранее подтверждена в Ереване. В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком Секретариат ОДКБ не получал", - отметили в организации.