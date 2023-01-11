В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
49 минут назад

В ДНР сообщили об освобождении поселка Подгородное

Алиса Селезнёва

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои. Об этом со ссылкой на штаб территориальной обороны пишет ТАСС.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое расположено к северо-востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут), в окрестностях Соледара. Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск на Донбассе — через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

Запад усомнился в возможности Киева наступать

Накануне, 10 января, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. А сегодня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин отметил, что наступил переломный момент в полном освобождении территории региона.

Армия,Видео,СВО,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Верховный суд,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители