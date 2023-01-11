Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои. Об этом со ссылкой на штаб территориальной обороны пишет ТАСС.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое расположено к северо-востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут), в окрестностях Соледара. Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск на Донбассе — через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.