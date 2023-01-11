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7 минут назад

Kyodo: на необитаемом острове в Японии начали строить базу для палубной авиации США

ТАСС

Министерство обороны Японии приступило в среду к строительству на необитаемом острове Магэ базы ВВС, где будут проводиться учения палубной авиации с авианосцев США. Соответствующие документы были переданы представителям местной администрации, которые одобрили проект, сообщает информационное агентство Kyodo.

На необитаемом острове в Японии построят базу для авиации США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что будет также уплачена компенсация в 2,2 млрд иен (около $17 млн) местному рыболовецкому кооперативу, который на несколько лет лишится возможности вести промысел в этом районе из-за строительных работ.

Учения авиации на Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны предполагается начать ориентировочно с 2025 года. Этот остров ранее принадлежал частной компании из Токио и был куплен у нее Министерством обороны Японии.

Тренировки, в ходе которых имитируются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев США, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены с базы Ацуги к юго-западу от Токио на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1 200 км от Токио.

В 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении аэродрома для таких тренировок на острове Магэ площадью 8 кв. км. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю, куда переведены около 60 самолетов американской палубной авиации. Объект на Магэ будет использоваться совместно вооруженными силами США и Японии.

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