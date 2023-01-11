Как комплексы «Искандер» обеспечивают безопасность России

Минобороны России показало кадры применения ракетных комплексов «Искандер» в ходе специальной военной операции. Как отмечается в материалах военного ведомства, эти установки используются для уничтожения объектов военной инфраструктуры ВСУ на дальности до 500 км. При подлёте к цели ракеты «Искандера» ставят ложные электронные помехи, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО. По словам аналитиков, комплексы «Искандер» играют важную роль в обеспечении безопасности России, хоть они и не относятся к стратегическому оружию.

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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. В видеоролике показано, как «Искандер» выводится на позицию за много километров от линии фронта и осуществляет пуск ракеты по объекту военной инфраструктуры ВСУ.

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«Координаты целей для поражения ракетами выявляются разведкой. Это могут быть бункеры, командные пункты, аэродромы, комплексы противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, скопления живой силы или бронетехники противника, расположенные на дальности до 500 км», — говорится в материале МО.

О порядке работы экипажа комплекса рассказал командир батареи «Искандеров» по имени Артём.

«Расчёт пусковой установки получает задачу на нанесение ракетного удара, занимает свои места согласно штату, выдвигается на стартовую позицию, осуществляет режим выхода в готовность к нанесению ракетного удара, после чего осуществляет пуск», — пояснил военный.

По данным Минобороны, пусковая установка комплекса покрывается специальной маскировочной сетью. Она пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны. Это позволяет защитить ОТРК от сканирования противника, делая установку фактически невидимой для вражеской разведки.

«За всё время специальной военной операции комплексы «Искандер» не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. Успешные пуски и уничтоженные цели тому подтверждение. И укрыться от их ракет сегодня не в состоянии ни один противник», — отметили в военном ведомстве.

«Ставят ложные электронные помехи»

Комплекс «Искандер» был разработан в коломенском «Конструкторском бюро машиностроения» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Его создание началось в конце 1980-х годов. «Искандеры» должны были компенсировать утрату Советским Союзом оперативно-тактического комплекса «Ока». Данная система была включена в список вооружений, которые подлежали уничтожению в соответствии с подписанным в 1987 году СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как отмечается на сайте госкорпорации «Ростех», перед разработчиками «Искандера» стояла задача создать установку, ракетами которой можно управлять на всей траектории полёта. Кроме того, необходимо было достичь высокой степени автоматизации процессов обмена информацией и управления боевой работой.

Разработка комплекса была завершена к концу 1990-х. После цикла испытаний в 2006 году он поступил на вооружение ВС РФ в модификации «Искандер-М». Существует также экспортный вариант ОТРК — «Искандер-Э».

Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», «Искандер» предназначен для эффективного огневого поражения особо важных малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника.

«Комплекс обеспечивает решение боевых задач во всех видах боевых действий сухопутных войск на любых театрах военных действий в любое время года и суток, с высокой вероятностью выполнения боевой задачи в условиях активного противодействия противником обычным и высокоточным оружием, средствами противоракетной и противовоздушной обороны», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

При этом для работы комплекса не требуется инженерное оборудование и топогеодезическое обеспечение стартовой позиции, равно как и метеорологическое обеспечение пусков ракет.

В состав ОТРК «Искандер» помимо самоходной пусковой установки с ракетами входят также транспортно-заряжающая машина, машина регламентно-технического обслуживания, пункт подготовки информации, комплект арсенального оборудования, учебно-тренировочные средства и командно-штабная машина. Последняя, как поясняют в МО РФ, является «мозгом» всего комплекса. Именно в ней командир батареи получает координаты нахождения объектов противника.

Стоит отметить, что «Искандеры» используют данные глобальных систем спутниковой навигации и способны поражать как подвижные, так и стационарные цели с высокой степенью защиты. Согласно данным еженедельника «Звезда», боеголовки ракет «Искандера» могут быть кассетными, бетонобойными, осколочно-фугасными и ядерными (50-килотонн).

Для наведения ракеты на цель в «Искандере» применяется автономная корреляционно-экстремальная оптическая головка самонаведения. Она отличается повышенной чувствительностью и устойчивостью к существующим средствам радиоэлектронной борьбы. Это позволяет производить пуски ракет в безлунные ночи без дополнительной природной подсветки и поражать подвижную цель с погрешностью в плюс-минус два метра.

Как рассказали в Минобороны РФ, имеющиеся в арсенале ОТРК «Искандер» баллистические и крылатые ракеты на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи. При этом крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, что снижает возможности их обнаружения. Всё это, по словам представителей военного ведомства, делает запускаемые «Искандерами» снаряды «практически неуязвимыми для систем ПВО противника».

«Выдающиеся скоростные характеристики»

Стоит отметить, что до спецоперации на Украине «Искандеры» использовались в боевых условиях в Сирии. Как сообщило Минобороны РФ в феврале 2021 года, комплекс многократно успешно применялся против международных террористических группировок в арабской республике.

«Искандеры» благодаря высокой точности позволяют со стопроцентной гарантией уничтожить цель. Как говорят военные, ракеты «попадают в колышек», то есть круговое вероятное отклонение почти отсутствует. При этом ракеты «Искандера» могут преодолевать все существующие средства ПВО. Поэтому, если нужно гарантированно уничтожить объект в пределах 500 км, то «Искандер» подходит для этого как нельзя лучше», — заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что «Искандеры» применяются в основном для поражения целей высокой важности.

«Искандеры» — это довольно дорогостоящее и мощное оружие. Поэтому оно применяется избирательно — по самым важным и одновременно труднодоступным объектам, которые недосягаемы для менее мощных и скоростных боеприпасов. Это могут быть места сосредоточения военной техники, подземные укрепрайоны и другие подобные цели. Среди достоинств «Искандера» стоит отметить высокую точность, выдающиеся скоростные характеристики и управляемость ракет», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Эксперты также напомнили, что недавно комплекс «Искандер» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

«Москва передала Минску это оружие, чтобы укрепить безопасность Белоруссии — нашего ближайшего союзника. Важно понимать, что Белоруссия напрямую соприкасается с границами блока НАТО, который угрожает нашей общей безопасности. «Искандеры» — это убедительный аргумент, чтобы Запад даже и не помышлял предпринять какие-либо враждебные действия в отношении Минска», — заявил Михайлов.

В свою очередь, Александр Хроленко отметил, что передача Минску этих ОТРК — логичный шаг в свете наращивания сил НАТО в Прибалтике и Польше. «Политика стран НАТО требует зеркального или асимметричного ответа со стороны России и Белоруссии. Одним из таких ответов и стало размещение «Искандеров» на белорусской территории», — указал аналитик.

По мнению Александра Михайлова, «Искандеры» играют сегодня важную роль в обеспечении безопасности РФ.