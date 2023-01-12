Пригожин передал украинскую соль бойцам ЧВК "Вагнер" в Соледаре

Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал бойцу компании пачку соли, чтобы тот оставил ее в Соледаре после полного перехода города под контроль ВС РФ. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.
«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я специалисту горному передаю соль украинскую. <...> Соледар когда пройдете, оставишь там, ладно?» — обращается Пригожин к бойцу.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара.
Накануне представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что в Соледаре отмечается массовое бегство солдат ВСУ из городской застройки. По словам командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимира Новикова с позывным Алабай, российские силовики сейчас ведут тяжелые бои в Соледаре в ДНР.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр оценила текущую ситуацию в Соледаре как «очень тяжелую» и рассказала, что большую часть армии страны составляют мобилизованные, которые проходят «сложное» испытание.