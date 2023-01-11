Пригожин опубликовал фото в подземелье Соледара

Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала фото с танком и бойцами в одном из солевых подземелий Соледара. Фото доступно в Telegram-канале представителей ЧВК.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили и взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он пообещал позднее сообщить число пленных. Также Пригожин подчеркнул, что в освобождении города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.