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10 минут назад

В России началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО

Елена Прошина

В России запустили производство новой снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

В РФ началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии», – сообщил источник.

Ранее основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев поделился подробностями новой винтовки на базе снайперской винтовки AR-10. Новая винтовка разработана под патрон калибра 7,62 × 51 мм НАТО, обладает увеличенной дальностью в 1000 метров и кучностью стрельбы в 0,5 угловой минуты. Лобаев добавил, что винтовка была создана с помощью консультаций со снайперами, которые участвовали в боевых действиях.

В России появится новая крупнокалиберная снайперская винтовка

Ранее Лобаев заявил, что снайперская винтовка «Счетчик» показала «100% точности» в конфликте на Украине.

Армия,Росгвардия,НАТО,
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