В РФ началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО

В России запустили производство новой снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии», – сообщил источник.
Ранее основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев поделился подробностями новой винтовки на базе снайперской винтовки AR-10. Новая винтовка разработана под патрон калибра 7,62 × 51 мм НАТО, обладает увеличенной дальностью в 1000 метров и кучностью стрельбы в 0,5 угловой минуты. Лобаев добавил, что винтовка была создана с помощью консультаций со снайперами, которые участвовали в боевых действиях.
Ранее Лобаев заявил, что снайперская винтовка «Счетчик» показала «100% точности» в конфликте на Украине.