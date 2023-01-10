В РФ началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО

В России запустили производство новой снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии », – сообщил источник.

Ранее основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев поделился подробностями новой винтовки на базе снайперской винтовки AR-10. Новая винтовка разработана под патрон калибра 7,62 × 51 мм НАТО, обладает увеличенной дальностью в 1000 метров и кучностью стрельбы в 0,5 угловой минуты. Лобаев добавил, что винтовка была создана с помощью консультаций со снайперами, которые участвовали в боевых действиях.