Военкор: бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о положении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в его Telegram-канале.

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Военкор заявил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» закрепились в центре города. По его словам, бойцы прислали видео, где они стоят напротив здания административных услуг, которое располагается вблизи городской администрации.

Помимо этого, Симонов прикрепил к сообщению координаты съемки в населенном пункте.