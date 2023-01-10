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14 минут назад

Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре

Lenta.ru

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о положении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в его Telegram-канале.

Военкор: бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара
Фото: 

Военкор заявил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» закрепились в центре города. По его словам, бойцы прислали видео, где они стоят напротив здания административных услуг, которое располагается вблизи городской администрации.

Помимо этого, Симонов прикрепил к сообщению координаты съемки в населенном пункте.

Военкор рассказал о значении взятия Соледара для российских войск

Ранее военкор Александр Коц раскрыл значение взятия Соледара. По его мнению, взятие города имеет стратегическое и психологическое значение для Вооруженных сил России. Он также отметил, что за Соледаром находится важный транспортный хаб украинских военных.

Армия,Александр Коц,Александр Симонов,
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