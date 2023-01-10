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16 минут назад

Болгарский самолет оказался заблокирован на Украине

Алиса Селезнёва

Болгария не может забрать самолет Ан-30, который был отправлен на Украину для ремонта, так как украинская сторона считает, что его возвращение связано со слишком большим риском. Об этом пишет Bulgaria ON AIR.

Иностранный самолет оказался заблокирован на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам исполняющего обязанности министра обороны Димитара Стоянова, самолет находится на Украине с января 2021 года. По контракту украинская сторона должна была выполнить его капитальный ремонт, за который Болгария заплатила около 6 миллионов левов без НДС.

При этом, несмотря на то, что, по заверениям Киева, машина не пострадала во время военных действий, ее возвращение Болгарии откладывается.

«Вероятность поражения самолета в воздухе огромна, и они не хотят идти на такой риск. Болгарские инвестиции гарантируются украинской стороной. Несмотря на их желание упростить гарантии, мы в Министерстве обороны убеждены, что эти гарантии необходимы для защиты финансовых интересов Болгарии», - пояснил Стоянов.

Ремонтируемый на Украине самолет использовался ранее для разведки в рамках «Договора по открытому небу», напоминает издание.

В ноябре 2020 года США вышли из договора по открытому небу. Россия приняла аналогичное решение 18 декабря 2021 года.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Димитар Стоянов,Владимир Путин,
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