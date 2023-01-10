Списки получивших ранения во время обстрела в Макеевке не будут опубликованы из-за угрозы со стороны «иностранных разведок». Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, видеозапись его ответа опубликована в официальном Telegram-канале региона.

По словам военного комиссара, вся имеющаяся информация сообщается членам семей военнослужащих персонально. При этом списки пострадавших в публичный доступ выкладываться не будут.

«Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в первые минуты нового 2023 года ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. В результате погибли 89 человек, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.