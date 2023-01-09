В Кремле высказались о возможном участии срочников в СВО

Любой срочник может участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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Так представитель Кремля высказался на вопрос журналистов о планах властей разрешить срочникам участвовать в спецоперации. Песков добавил, что для этого военнослужащему по призыву достаточно заключить контракт.

«Любой срочник при желании может», — заявил Песков.

Российские срочники имеют право заключить контракт после того, как отслужат не менее трех месяцев. Однако офицеры могут предложить солдатам сделать это еще раньше.

«Некоторые граждане могут [заключать контракт] не обязательно через три месяца, — например, имеющие высшее образование, — сообщал «Ленте.ру» председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.