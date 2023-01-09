Двое британцев пропали в районе Соледара

Национальная полиция Украины сообщила в Facebook (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) о том, что вблизи Соледара в Донбассе, где в настоящее время идут ожесточенные боестолкновения, пропали без вести два подданных Великобритании.

В заявлении полиции указывается, что 7 января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух британских подданных в возрасте 28 и 48 лет.

"Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась", - указали в ведомстве.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев отправил дополнительные отряды наемников в район городов Артемовск и Соледар, чтобы сдержать наступление российских войск.