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34 минуты назад

Двое британцев пропали в районе Соледара

Елена Прошина

Национальная полиция Украины сообщила в Facebook (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) о том, что вблизи Соледара в Донбассе, где в настоящее время идут ожесточенные боестолкновения, пропали без вести два подданных Великобритании.

Двое британцев пропали в районе Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении полиции указывается, что 7 января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух британских подданных в возрасте 28 и 48 лет.

"Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась", - указали в ведомстве.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев отправил дополнительные отряды наемников в район городов Артемовск и Соледар, чтобы сдержать наступление российских войск.

По данным официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военнослужащие массово покидают свои позиции под Соледаром.

Армия,Иван Филипоненко,Андрей Марочко,
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