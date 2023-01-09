Задержку поставок оружия Западом для Украины объяснили

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил, что массовые задержки в поставках западных вооружений для Украины никак не связаны с тем, что в США и Европе устали от требований президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Подлесного, за задержками в поставках стоит разная мотивация.
«Польша, к примеру, готовит большую мобилизацию на 200 человек, для которых необходимо будет вооружение, обмундирование, в том числе эти самые танки. Сейчас Варшава больше не может их поставить, потому что предполагалось, что она поставляет старые “Леопарды” Украине, а Германия ей взамен поставит новые танки. Сделать это быстро не получится, в течение ближайших недель начнется развертывание польских сил. Варшава приберегает танки для себя», – объяснил эксперт.
Задержка со стороны США, по словам Подлесного, связана с тем, что президент Джо Байден взял паузу, чтобы чтобы не обострять отношения с палатой общин и представителей. Политолог считает, что в скором времени поставки продолжатся.
«Оснований считать, что в обозримое время поставки прекратятся, а Европа переобуется в лапти и будет есть кору с деревьев, нет», – подытожил он.
Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.