Задержку поставок оружия Западом для Украины объяснили

«Польша, к примеру, готовит большую мобилизацию на 200 человек, для которых необходимо будет вооружение, обмундирование, в том числе эти самые танки. Сейчас Варшава больше не может их поставить, потому что предполагалось, что она поставляет старые “Леопарды” Украине, а Германия ей взамен поставит новые танки. Сделать это быстро не получится, в течение ближайших недель начнется развертывание польских сил. Варшава приберегает танки для себя», – объяснил эксперт.