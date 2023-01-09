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47 минут назад

Авиация ВКС России сбила в ДНР самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8

Вечерняя Москваиещё 4

Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбила в Донецкой народной республике (ДНР) самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Стало известно об уничтожении самолета МиГ-29 в ходе СВО
Фото: WikipediaWikipedia

— Истребительная авиация ВКС России в ДНР сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8, — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что в администрации президента России абсолютно доверяют данным Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В свою очередь член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе спецоперации.

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9 января стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Бахмутское в Донецкой народной республике.

Армия,СВО,Андрей Гурулев,Игорь Конашенков,Сергей Суровикин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,Администрация Президента РФ,Госдума,
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