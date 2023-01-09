Стало известно об уничтожении самолета МиГ-29 в ходе СВО

Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбила в Донецкой народной республике (ДНР) самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.