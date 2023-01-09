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54 минуты назад

В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара

Алиса Селезнёва

Военнослужащие ВСУ массово отступают из городской застройки в Соледаре. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, пишет ТАСС.

В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, основу обороны украинских войск на этом участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.

«По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», - пояснил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

При этом представитель Народной милиции ЛНР отметил, что Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения, однако обстановка в республике полностью контролируется.

«Тот факт, что линия обороны достаточно давно и эффективно была выстроена, использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения ДРГ», - заверил Иван Филипоненко.

Ранее штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое расположено к северо-востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут), в окрестностях Соледара. Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск на Донбассе — через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар продолжаются бои.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Иван Филипоненко,Владимир Путин,
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