Украина попросила Грузию вернуть переданные Тбилиси «Буки»

Украина попросила Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Тбилиси во время боевых действий в 2008 году. Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова для «Европейской правды».

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Он подчеркнул, что украинская сторона «будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам», в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов. Дипломат отметил, что страна уже откровенно заявляла о жизненной необходимости вооружения.

По словам Касьянова, Киев, в частности, попросил вернуть комплексы «Бук», переданные Украиной. Также запрос включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin. Дипломат заявил, что в отношении них было получено не только согласие со стороны США, но и предложение заменить их на более новые.