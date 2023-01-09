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1 час назад

Украина попросила Грузию вернуть переданные Тбилиси «Буки»

Lenta.ruиещё 1

Украина попросила Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Тбилиси во время боевых действий в 2008 году. Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова для «Европейской правды».

Украина попросила Грузию вернуть переданные Тбилиси «Буки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что украинская сторона «будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам», в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов. Дипломат отметил, что страна уже откровенно заявляла о жизненной необходимости вооружения.

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По словам Касьянова, Киев, в частности, попросил вернуть комплексы «Бук», переданные Украиной. Также запрос включал поставленные Соединенными Штатами комплексы Javelin. Дипломат заявил, что в отношении них было получено не только согласие со стороны США, но и предложение заменить их на более новые.

«Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ», — заявил Касьянов.

Армия,В мире,Андрей Касьянов,Госдума,
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