К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая

По меньшей мере 57 военных самолетов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были обнаружены в прилегающих к Тайваню районах за последние 24 часа. Об этом в понедельник на своем сайте сообщило оборонное ведомство острова.

Как отмечается в заявлении, 28 из обнаруженных самолетов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО острова. В их числе были три разведывательных беспилотника BZK-005 (Би-зет-кей-005), 6 истребителей J-11 ("Цзянь-11"), два стратегических бомбардировщика H-6 ("Хун-6"), по два истребителя Су-30 и J-10, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500") и 12 истребителей J-16.

Вооруженные силы Тайваня для наблюдения за самолетами НОАК задействовали корабли, военную авиацию, а также развернули зенитные ракетные комплексы.

В воскресенье Восточная зона боевого командования НОАК сообщила о проведении учений в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. В ходе них были отработаны такие задачи, как нанесение ударов по наземным целям и наступательные действия на море.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа нынешнего года на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.