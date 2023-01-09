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15 минут назад

В районе Тайваня зафиксировали более полусотни военных самолетов Китая

ТАССиещё 8

По меньшей мере 57 военных самолетов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были обнаружены в прилегающих к Тайваню районах за последние 24 часа. Об этом в понедельник на своем сайте сообщило оборонное ведомство острова.

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в заявлении, 28 из обнаруженных самолетов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО острова. В их числе были три разведывательных беспилотника BZK-005 (Би-зет-кей-005), 6 истребителей J-11 ("Цзянь-11"), два стратегических бомбардировщика H-6 ("Хун-6"), по два истребителя Су-30 и J-10, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500") и 12 истребителей J-16.

Вооруженные силы Тайваня для наблюдения за самолетами НОАК задействовали корабли, военную авиацию, а также развернули зенитные ракетные комплексы.

В воскресенье Восточная зона боевого командования НОАК сообщила о проведении учений в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. В ходе них были отработаны такие задачи, как нанесение ударов по наземным целям и наступательные действия на море.

FT заявила о риске мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа нынешнего года на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью КНР и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".

Армия,Конгресс США,
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