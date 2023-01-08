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7 минут назад

В США рассказали о войне, которая по-настоящему угрожает стране

Никита Бородкин

Хаос в Мексике и на ее границах — это единственный конфликт, который действительно угрожает жителям США. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказали ведущий Fox News Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

В США рассказали о войне, которая по-настоящему угрожает стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Карлсон, война в Мексике уже стартовала — местные силы обороны и армия сражаются с членами наркокартеля «Синалоа» из-за ареста Овидио Гусмана, сына знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо. Однако, вместо решения проблемы на своих границах, Вашингтон продолжает подпитывать конфликт на Украине.

Полковник Макгрегор поддержал мнение телеведущего, отметив, что вокруг конфликта на Украине крутится очень много денег, тогда как в военных действиях в Мексике власти США не видят никакой финансовой выгоды.

«Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — сказал экс-советник главы Пентагона.

Напомним, что в результате боевых действий в Мексике уже есть пострадавшие — в результате перестрелок в городе Кулиакане погибли 29 человек, в том числе 10 военнослужащих и 19 злоумышленников.

Армия,Дуглас Макгрегор,Хоакин Гусман,Синалоа,Пентагон,
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