Мобилизация: последние новости на сегодня 8 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 января 2023, в материале «Рамблера».

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Политолог Марков заявил о ненужности второй волны мобилизации в РФ

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Второй волны мобилизации зимой не будет, сообщил в Telegram политолог Сергей Марков.

По его словам, это связано с тем, что на фронте хватает людей и в зоне спецоперации нужна не «толпа», а современная армия.

«Зимой никакой мобилизации не будет. Нет никакого смысла проводить новую мобилизацию, так как на фронте нужна не толпа с АК (автомат Калашникова), а современная армия, вооруженная современным оружием», — заявил эксперт.

Марков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на фронте находится лишь половина из всех мобилизованных осенью 2022 года, а остальные 150 тысяч военнослужащих проходят подготовку на военных полигонах. Всего в стране в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек.

Иркутская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи мобилизованным и жителям Кировска

В иркутском Студенческом гуманитарном центре Всероссийского студенческого корпуса спасателей завершена погрузка очередной партии гуманитарной помощи объемом 40 тонн, сообщает «Сибирское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ее направят мобилизованным из Иркутской области и подшефного города Кировска ЛНР. Груз включает в себя генераторы, тепловые пушки, окопные и палаточные печи, лопаты и бензопилы, теплые вещи и личные посылки для военнослужащих. При этом большая часть легко собираемых печей, предназначенных как для обогрева, так и для приготовления пищи, сделана в Иркутской области студентами техникумов.

Как заявил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников, плановый срок доставки груза в Ростов-на-Дону – 5-7 рабочих дней. Далее он направится адресатам.

Пестречинцы отправили гуманитарную помощь для мобилизованных земляков

Пестречинцы отправили гуманитарную помощь для мобилизованных земляков, сообщает pestrecy-rt.ru.

В нее вошли канистры, печки буржуйки, аккумуляторы, предметы первой необходимости, консервы. Также мобилизованные получат вещи, которые они сами запросили, сообщила начальник отдела образования района, координатор сбора гуманитарного груза Марина Харитонова.