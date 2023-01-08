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1 час назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 8 января 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 января 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 8 января 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Политолог Марков заявил о ненужности второй волны мобилизации в РФ

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Второй волны мобилизации зимой не будет, сообщил в Telegram политолог Сергей Марков.

По его словам, это связано с тем, что на фронте хватает людей и в зоне спецоперации нужна не «толпа», а современная армия.

«Зимой никакой мобилизации не будет. Нет никакого смысла проводить новую мобилизацию, так как на фронте нужна не толпа с АК (автомат Калашникова), а современная армия, вооруженная современным оружием», — заявил эксперт.

Марков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на фронте находится лишь половина из всех мобилизованных осенью 2022 года, а остальные 150 тысяч военнослужащих проходят подготовку на военных полигонах. Всего в стране в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек.

Иркутская область отправила 40 тонн гуманитарной помощи мобилизованным и жителям Кировска

В иркутском Студенческом гуманитарном центре Всероссийского студенческого корпуса спасателей завершена погрузка очередной партии гуманитарной помощи объемом 40 тонн, сообщает «Сибирское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ее направят мобилизованным из Иркутской области и подшефного города Кировска ЛНР. Груз включает в себя генераторы, тепловые пушки, окопные и палаточные печи, лопаты и бензопилы, теплые вещи и личные посылки для военнослужащих. При этом большая часть легко собираемых печей, предназначенных как для обогрева, так и для приготовления пищи, сделана в Иркутской области студентами техникумов.

Как заявил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников, плановый срок доставки груза в Ростов-на-Дону – 5-7 рабочих дней. Далее он направится адресатам.

Пестречинцы отправили гуманитарную помощь для мобилизованных земляков

Пестречинцы отправили гуманитарную помощь для мобилизованных земляков, сообщает pestrecy-rt.ru.

В нее вошли канистры, печки буржуйки, аккумуляторы, предметы первой необходимости, консервы. Также мобилизованные получат вещи, которые они сами запросили, сообщила начальник отдела образования района, координатор сбора гуманитарного груза Марина Харитонова.

Помощь мобилизованным собирали также в сёлах Уланово и Куюки. Сопровождать груз будет священнослужитель Виталий Беляев, который уже неоднократно побывал на передовой.

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