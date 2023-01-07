В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

Около 300 бойцов ОМОН отправились из Чечни в зону СВО

Никита Бородкин

Порядка 300 бойцов ОМОН из Чечни отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня, 7 января, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Около 300 бойцов ОМОН отправились из Чечни в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР», — написал он.

Как подчеркнул Кадыров, чеченские бойцы с самого начала проведения спецоперации на Украине показали свою высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.

Проводить сотрудников ОМОН пришли председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер регионального правительства Абузайд Висмурадов и глава республиканского управления Росгвардии Шарип Делимханов. Они пожелали отправляющимся в зону проведения СВО успехов в боях и скорейшего возвращения домой в качестве победителей.

«От себя хочу добавить, что наше дело правое, и нет у врага ничего, что можно было бы противопоставить неумолимо надвигающейся российской армии!» — добавил Кадыров.

Кадыров прокомментировал информацию о гибели чеченских командиров в СВО

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Абузайд Висмурадов,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители