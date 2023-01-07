Около 300 бойцов ОМОН отправились из Чечни в зону СВО

Порядка 300 бойцов ОМОН из Чечни отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сегодня, 7 января, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР», — написал он.

Как подчеркнул Кадыров, чеченские бойцы с самого начала проведения спецоперации на Украине показали свою высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.

Проводить сотрудников ОМОН пришли председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер регионального правительства Абузайд Висмурадов и глава республиканского управления Росгвардии Шарип Делимханов. Они пожелали отправляющимся в зону проведения СВО успехов в боях и скорейшего возвращения домой в качестве победителей.

«От себя хочу добавить, что наше дело правое, и нет у врага ничего, что можно было бы противопоставить неумолимо надвигающейся российской армии!» — добавил Кадыров.