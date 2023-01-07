Польша отказалась передавать Украине танки Leopard

Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard. Об отказе властей Польши идти на такие шаги заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в субботу, 7 января, передает РИА Новости.

Фото: U.S. Army U.S. Army

Таким образом политик прокомментировал появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что польские власти готовятся направить Украине танки Leopard 2.

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены. Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания широкой коалиции, члены которой будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. В частности, подобные переговоры польская сторона проводит с представителями Германии.