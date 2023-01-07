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1 час назад

Польша отказалась передавать Украине танки Leopard

Lenta.ruиещё 8

Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard. Об отказе властей Польши идти на такие шаги заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в субботу, 7 января, передает РИА Новости.

Польша отказалась передавать Украине танки Leopard
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Таким образом политик прокомментировал появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что польские власти готовятся направить Украине танки Leopard 2.

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены. Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания широкой коалиции, члены которой будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. В частности, подобные переговоры польская сторона проводит с представителями Германии.

Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации на Украине Польша передала Киеву более 200 танков Т-72. Взамен Варшава закупила закупила в США 250 и 180 танков Abrams различных модификаций и 1000 танков К2 в Южной Корее. Кроме того, на вооружении польской армии состоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5.

Армия,Матеуш Моравецкий,
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