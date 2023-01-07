Кадыров прокомментировал информацию о гибели чеченских командиров в СВО

Информация о якобы гибели чеченских командиров в зоне спецоперации на Украине - небылицы, которые придумывают "злые языки" в европейских странах, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, в последние дни "раскачиваются новости" о якобы гибели в зоне СВО "того или иного командира" из Чечни. В действительности "отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа, они настроены только на победу", написал глава Чечни.