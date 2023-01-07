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30 минут назад

В Севастополе сбили беспилотник

Вечерняя Москва

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе. Об этом в субботу, 7 января, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе сбили беспилотник
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что БПЛА был замечен над Северным молом.

— Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не является поводом остановить попытки атаковать наш Город-Герой, — написал глава Севастополя.

Над морем около Севастополя был сбит уже второй за день беспилотник. Об этом 2 января сообщил Развожаев. Он призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.

До этого губернатор Севастополя уже сообщал о сбитом недалеко от города БПЛА. Он также уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

Армия,Михаил Развожаев,
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