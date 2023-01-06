США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше $3 млрд. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге в пятницу.

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"Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд", - сказала она.

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По ее словам, различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы. Еще $225 млн, как отметила Жан-Пьер, будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил. Кроме того, новый пакет включает $682 млн для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.

Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил Кирби.

"Мне не известно о том, что обучение действительно началось", - сказал он, рекомендовав журналистам обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. "Я могу лишь сказать, что обучение будет проходить за пределами Украины", - добавил Кирби.

Переброска Украине американских боевых машин пехоты Bradley потребует какого-то времени, но США постараются поставить их как можно скорее, заявил Кирби.

"Пройдет какое-то время, прежде чем они [БМП Bradley] действительно смогут оказаться в стране [на Украине]. Я не могу назвать вам конкретную дату. <...> Я могу сказать, что мы будем делать это так быстро, как это возможно", - сказал он.