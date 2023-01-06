Польша заявила о создании самой сильной армии в Европе

Варшава находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает издание Do Rzeczy.

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Министру задали вопрос, является ли польская армия самой сильной в Европе уже сейчас или только будет таковой.

«Будем, но в зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», — ответил Блащак.

Он подчеркнул, что сейчас войска страны как никогда сильны и в будущем станут только сильнее.

Блащак напомнил, что в 2022 году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. В 2023 году Варшава ожидает передачи танков Abrams, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, самолетов и вертолетов.