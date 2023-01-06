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1 час назад

Британия планирует отправить Украине танки

News.ru

Великобритания планирует передать Украине танки, сообщает Sky News со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел страны Джеймса Клеверли. По его словам, сейчас британские власти вместе с союзниками занимаются этим вопросом.

Британия планирует отправить Украине танки
Фото: News.ruNews.ru

Откуда их возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом, — пояснил глава британского МИДа.

Также Клеверли заявил, что Великобритания отправила на Украину военное оборудование для возможности нанесения «решающего удара по российским целям на расстоянии».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказал мнение, что, если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.

В то же время глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. Она подчеркнула, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, не сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.

Армия,Джеймс Клеверли,Катрин Колонна,Эммануэль Макрон,Алексей Данилов,
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