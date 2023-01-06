Норвегию предупредили о «викингах» из ЧВК «Вагнер»

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» числятся 67 наемников из Норвегии. Об этом заявил бизнесмен, основатель компании Евгений Пригожин, отвечая на вопросы норвежских журналистов. Фрагмент интервью приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Пригожина, среди норвежских бойцов ЧВК двое имеют двойное гражданство с Россией, еще один — двойное гражданство с США. При этом две трети из них хотят после завершения контракта вернуться в Норвегию «с целью организации военного переворота», поскольку «справедливо считают, что исторически Норвегия — Родина викингов».

«И, по их собственному мнению, "Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her" ("Норвегия для викингов. Гомосексуалистам здесь не место")», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.