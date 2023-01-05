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28 минут назад

Путин поручил прекратить огонь на Рождество

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин поручил прекратить огонь на Украине
Фото: ТАССТАСС

Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в сообщении.

Армия,Владимир Путин,
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