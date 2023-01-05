В Италии опровергли поставку Киеву противопехотных мин

Италия не производит и никому не поставляет противопехотные мины. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

"Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их никакой стране в мире, включая Украину", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может рассматривать Италию в качестве гаранта возможного мирного процесса вокруг Украины из-за ангажированной позиции Рима, направленной против Москвы. Дипломат добавила, что "Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины".

Крозетто назвал эти заявления необоснованными.