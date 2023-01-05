В Казахстане после январских беспорядков обнаружили более 4 тыс. единиц оружия

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в ходе расследования январских беспорядков 2022 года обнаружили более 4 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил в четверг глава МВД Марат Ахметжанов, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.
"В целом по стране преступники похитили 2 960 единиц оружия и порядка 63 тыс. боеприпасов. Ведется их активный поиск. В ходе оперативных мероприятий в рамках расследования дел ликвидированы более 200 схронов. В них обнаружено 4 160 единиц оружия и 57 тыс. боеприпасов. Сейчас 964 единицы оружия идентифицированы как похищенные в январе", - сказал он.
По словам министра, по остальным 3 196 единицам оружия проводится проверка.
"Таким образом у преступников хранилось более 1 тыс. единиц криминального оружия, которые нападавшие планировали применить", - пояснил глава МВД.
В начале января прошлого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.