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1 час назад

В Казахстане после январских беспорядков обнаружили более 4 тыс. единиц оружия

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в ходе расследования январских беспорядков 2022 года обнаружили более 4 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил в четверг глава МВД Марат Ахметжанов, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

В Казахстане после январских беспорядков обнаружили более 4 тыс. единиц оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целом по стране преступники похитили 2 960 единиц оружия и порядка 63 тыс. боеприпасов. Ведется их активный поиск. В ходе оперативных мероприятий в рамках расследования дел ликвидированы более 200 схронов. В них обнаружено 4 160 единиц оружия и 57 тыс. боеприпасов. Сейчас 964 единицы оружия идентифицированы как похищенные в январе", - сказал он.

По словам министра, по остальным 3 196 единицам оружия проводится проверка.

"Таким образом у преступников хранилось более 1 тыс. единиц криминального оружия, которые нападавшие планировали применить", - пояснил глава МВД.

В начале января прошлого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Армия,Марат Ахметжанов,
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