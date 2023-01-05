В Казахстане после январских беспорядков обнаружили более 4 тыс. единиц оружия

"В целом по стране преступники похитили 2 960 единиц оружия и порядка 63 тыс. боеприпасов. Ведется их активный поиск. В ходе оперативных мероприятий в рамках расследования дел ликвидированы более 200 схронов. В них обнаружено 4 160 единиц оружия и 57 тыс. боеприпасов. Сейчас 964 единицы оружия идентифицированы как похищенные в январе", - сказал он.