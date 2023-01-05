Экс-полковник Британии назвал дату начала прямого противостояния НАТО и РФ

В 2023 году НАТО вмешается в противостояние между Россией и Украиной. Вероятность такого развития событий становится все выше, считает бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. Его слова передает URA.RU со ссылкой на британское издание The Telegraph.

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Бреттон-Гордон подчеркнул, что вероятность прямого вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине в 2023 году существует. Он обеспокоен тем, что многие думают иначе.