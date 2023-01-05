В Японии предупредили об угрозе для всего мира

Регулярные запуски Пхеньяном баллистических ракет и развитие его ракетно-ядерной программы представляет угрозу как региональной, так и мировой стабильности. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя планы развития Вооруженных сил КНДР, в том числе за счет создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и увеличения "в геометрической прогрессии" числа тактических ядерных боеголовок.

"Пуски баллистических ракет, которые осуществляются с невиданной частотой, представляют прямую угрозу безопасности Японии, а также угрожают миру и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал он.

Генсек кабмина отказался комментировать в отдельности заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, отметив, что Токио собирает и анализирует информацию.

По итогам прошедшего в конце прошлого года VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу разработки новой МБР, которая должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара. Речь идет, скорее всего, о твердотопливной ракете, двигатель для которой был успешно испытан в конце прошлого года. Использование твердого топлива в отличие от жидкостных двигателей, которые имеются у КНДР, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии.