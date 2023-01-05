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28 минут назад

В Японии заявили об угрозе ракетно-ядерной программы КНДР для всего мира

ТАСС

Регулярные запуски Пхеньяном баллистических ракет и развитие его ракетно-ядерной программы представляет угрозу как региональной, так и мировой стабильности. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя планы развития Вооруженных сил КНДР, в том числе за счет создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и увеличения "в геометрической прогрессии" числа тактических ядерных боеголовок.

В Японии предупредили об угрозе для всего мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Пуски баллистических ракет, которые осуществляются с невиданной частотой, представляют прямую угрозу безопасности Японии, а также угрожают миру и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал он.

Генсек кабмина отказался комментировать в отдельности заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, отметив, что Токио собирает и анализирует информацию.

По итогам прошедшего в конце прошлого года VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу разработки новой МБР, которая должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара. Речь идет, скорее всего, о твердотопливной ракете, двигатель для которой был успешно испытан в конце прошлого года. Использование твердого топлива в отличие от жидкостных двигателей, которые имеются у КНДР, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии.

Ким Чен Ын также заявил, что Южная Корея стала "очевидным врагом", поставив задачу "в геометрической прогрессии" увеличить арсенал тактического ядерного оружия. Лидер КНДР поручил в кратчайшие сроки запустить военный спутник.

Армия,Чен Ким,
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