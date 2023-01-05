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28 минут назад

Российский генерал предупредил о подготовке провокации террористами в Сирии

Lenta.ru

Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) планируют устроить провокацию в идлибской зоне деэскалации. Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.

Российский генерал предупредил о подготовке провокации террористами в Сирии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, террористы намерены обстрелять позиции правительственных войск на направлениях Эль-Атариб и Кафр-Джум с целью вызвать ответный огонь по лагерю беженцев Кафр-Диан, а затем обвинить в произошедшем Россию и Сирию. Егоров уточнил, что для этого боевики планируют распространить видео в социальных сетях, «свидетельствующие о якобы жертвах среди мирного населения».

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблемы беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

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