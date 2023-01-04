В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
16 минут назад

Кадыров озвучил число возвращенных с Украины российских военнопленных за декабрь

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил число возвращенных с Украины российских военнопленных. Эти данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал число возвращенных с Украины российских пленных за декабрь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению Кадырова, за декабрь 2022 года из плена были возвращены около 200 военнослужащих. Он отметил, что возвращение солдат всегда готовится Минобороны России «тщательно».

«Я выражаю искренние слова благодарности каждому, кто был задействован в освобождении наших бойцов из украинского плена. Особенно хочу отметить труд ШамсШамсаила Саралиева и сотрудников Министерства обороны», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава региона показал кадры предновогоднего обмена пленными, в ходе которого в Россию вернулись 82 военнослужащих.

Армия,Шамсаил Саралиев,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители