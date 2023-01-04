Кадыров назвал число возвращенных с Украины российских пленных за декабрь

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил число возвращенных с Украины российских военнопленных. Эти данные он опубликовал в своем Telegram -канале.

По сообщению Кадырова, за декабрь 2022 года из плена были возвращены около 200 военнослужащих. Он отметил, что возвращение солдат всегда готовится Минобороны России «тщательно».