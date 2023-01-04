Рогозин назвал сроки возвращения на фронт

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выписан из госпиталя после операции из-за ранения и собирается вернуться на фронт в середине января. Такие сроки он назвал в разговоре с Russia Today.

Фото: роскосмос роскосмос

В настоящее время Рогозин руководит группой военных советников «Царские волки». Он рассказал, что спецотряд продолжает пополняться опытными военными и военно-техническими специалистами.

Ранее стало известно, что Рогозин отправил ранивший его осколок от французской артиллерийской установки Caesar, извлеченный хирургами, послу Франции в России Пьеру Леви и попросил передать предмет французскому президенту Эммануэлю Макрону. Бывший глава Роскосмоса подчеркнул, что никто не уйдет от ответственности за совершенные на территории Донбасса преступления.