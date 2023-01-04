В МО РФ назвали причину трагедии в Макеевке

Главной причиной трагедии в Макеевке, где погибли российские военнослужащие, стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

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По его словам, произошло включение и массовое использование телефонов, «вопреки запрету».

«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — отметил Севрюков.

Подчеркивается, что в настоящее время ведет работу комиссия по расследованию обстоятельств трагедии и принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем. По итогам виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.