ВС РФ ответным огнем уничтожили установку РСЗО, из которой велся огонь по Макеевке

Вооруженные силы Российской Федерации ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой украинские военные обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

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В результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавил Севрюков. Кроме того огнем уничтожено четыре РСЗО RM-70 "Вампир", более 800 реактивных снарядов, восемь автомобилей, а также свыше 200 бойцов.