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1 час назад

ВС РФ ответным огнем уничтожили установку РСЗО, из которой велся огонь по Макеевке

Газета.Ruиещё 8

Вооруженные силы Российской Федерации ответным огнем уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, из которой украинские военные обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

ВС РФ ответным огнем уничтожили установку РСЗО, из которой велся огонь по Макеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожено еще четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавил Севрюков. Кроме того огнем уничтожено четыре РСЗО RM-70 "Вампир", более 800 реактивных снарядов, восемь автомобилей, а также свыше 200 бойцов.

оссийские военные в районе Масловки уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений "Иностранного легиона". По словам российского военного, речь идет о ликвидации 130 иностранных наемников. Минобороны России сообщило, что в результате обстрела с украинской стороны в Макеевке на территории ДНР погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В министерстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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