Летчики российского фронтового бомбардировщика Су-24М, который был сбит в районе Артемовска в декабре, повторили подвиг Николая Гастелло , направив свой горящий самолет на скопление военной техники украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер» с позывным Максуд, сообщает во вторник, 3 января, в своем Telegram -канале РЕН ТВ.

«У противника было несколько десятков машин. Трудно сказать точно, сколько полностью уничтожено, сколько повреждено. Я думаю, не меньше нескольких десятков человек и машин больше десятка было. То есть это танки, БМП», — отметил он.

Самолет был сбит 2 декабря в районе села Клещеевка, когда во время выполнения боевой задачи начала резко меняться обстановка на земле. Силы противника собирались совершить бронетанковый прорыв, из-за чего возник риск для позиций «Вагнера». Для того чтобы поразить свою цель, летчикам предстояло проникнуть на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Однако украинские военные попали в Су-24М из ПЗРК. Экипажу удалось направить падающий бомбардировщик в колонну противника. В результате он врезался в бронетехнику ВСУ, прорыв украинских сил был сорван.