ВС России ликвидировали более 130 иностранных наемников в ДНР

ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона», в результате чего ликвидированы более 130 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В ведомстве уточнили, что высокоточный удар нанесён в районе Масляковки и Краматорска в ДНР.
2 января в российском Минобороны заявили, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе Краматорска.
Кроме того, российские военнослужащие продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли там новые выгодные позиции.