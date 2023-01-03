ВС России ликвидировали более 130 иностранных наемников в ДНР

ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона», в результате чего ликвидированы более 130 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что высокоточный удар нанесён в районе Масляковки и Краматорска в ДНР.

2 января в российском Минобороны заявили, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе Краматорска.