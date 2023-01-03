В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
37 минут назад

ВС России ликвидировали более 130 иностранных наёмников в ДНР

RT на русскомиещё 13

ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона», в результате чего ликвидированы более 130 иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Минобороны.

ВС России ликвидировали более 130 иностранных наемников в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар нанесён в районе Масляковки и Краматорска в ДНР.

2 января в российском Минобороны заявили, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе Краматорска.

Кроме того, российские военнослужащие продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли там новые выгодные позиции.

Армия,Наемники,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители