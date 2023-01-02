Минобороны РФ: 63 российских военных погибли в результате удара в районе Макеевки

Минобороны России сообщило, что в результате удара Украинской стороны по Макеевке на территории ДНР погибли 63 российских военнослужащих. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS. "В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - сказали в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что родным и близким погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка. Ранее в российском министерстве рассказали, что в новогоднюю ночь дежурство осуществляли порядка 6 тысяч военнослужащих российских Ракетных войск стратегического назначения.