Мобилизация: последние новости на сегодня 2 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 января 2023, в материале «Рамблера».

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В Калининградской области более 1 тыс. человек стали добровольцами для участия в боях на Украине

В Калининградской области более тысячи жителей захотели добровольно заключить контракт для прохождения службы в зоне боевых действий на территории Украины. Они обратились в пункт отбора на службу по контракту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Там отметили, что свыше 500 человек уже прошли все критерии отбора и отправились на фронт в составе соединений и воинских частей армии России. Сейчас около 50 человек на стадии рассмотрения кандидатуры на службу по контракту.

Мобилизованные в Нижегородской области получили новогодние посылки

Мобилизованные граждане Нижегородской области получили партию новогодних посылок. Об этом сообщает портал «В городе N» со ссылкой на Дом народного единства.

Нижегородские солдаты получили вязаные носки, сладости, детские письма и открытки. Кроме того, для них провели два новогодних концерта.

Сотрудник Координационного центра поддержки мобилизованных граждан, военнослужащих и их семей Нижегородской области Екатерина Генералова подчеркнула, что подобные весточки крайне положительно влияют на боевой дух бойцов.

Мобилизованные поздравили жителей Тамбова из зоны боевых действий

Мобилизованные жители Тамбова записали землякам видеообращение со словами благодарности за участие в акции «Мы вместе» и поздравлением с Новым годом. Об этом сообщает «ВЕСТИ Тамбов».

«Дорогие земляки! Спасибо, что про нас не забываете! Ваша помощь вдохновляет на победу», — поделились мобилизованные и пожелали людям удачи, счастья и здоровья в новом году.

Кроме того, солдаты поблагодарили жителей города за гуманитарную помощь и медикаменты.