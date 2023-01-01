Российским военным в Сирии на Новый год вручили подарки

Российским военнослужащим на авиационной базе Хмеймим в Сирии на Новый год вручили подарки. Технический состав поздравили на стоянке в перерыве между подготовкой к взлету и посадкой самолетов, а экипажи ВКС России получили новогодние подарки после выполнения боевых вылетов.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Кроме того, для военнослужащих выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В репертуаре концертной программы были известные песни и авторские хореографические номера, которые с большим воодушевлением встретили зрители.

Кроме того, концертные исполнили народный артист России, джазовый пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер, композитор, продюсер и певец Евгений Кобылянский, а также саксофонист Антон Румянцев.

Военнослужащие группировки войск ВС РФ встретили 2023 год на боевых постах, выполняя задачи в целях сохранение мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике.

«Вдали от дома, конечно, грустно. Отрадно то, что командование не забывает о нас. Подарки с Родины. Мы этому всегда очень рады и благодарны», - рассказал журналистам летчик Су-34 Александр.