Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в 2023 году сухопутные войска ВС примут участие в восьми интернациональных учениях на российских полигонах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, речь идет о двусторонних учениях с Индией ( "Индра-2023"), Пакистаном ("Дружба-2023"), Монголией ( "Селенга-2023), Вьетнамом, Лаосом и Алжиром. Кроме того, в рамках "Мирной миссии — 2023" в России пройдут учения ВС государств-членов ШОС, а также совместные учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".