Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в 2023 году сухопутные войска ВС примут участие в восьми интернациональных учениях на российских полигонах. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, речь идет о двусторонних учениях с Индией ( "Индра-2023"), Пакистаном ("Дружба-2023"), Монголией ( "Селенга-2023), Вьетнамом, Лаосом и Алжиром. Кроме того, в рамках "Мирной миссии — 2023" в России пройдут учения ВС государств-членов ШОС, а также совместные учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".
Ранее в ведомстве сообщили об окончании совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2022", проходивших в акватории Восточно-Китайского моря. На них российские и китайские моряки тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, а также проводили совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи.