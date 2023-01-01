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12 минут назад

Минобороны анонсировало восемь международных учений в России в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в 2023 году сухопутные войска ВС примут участие в восьми интернациональных учениях на российских полигонах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, речь идет о двусторонних учениях с Индией ( "Индра-2023"), Пакистаном ("Дружба-2023"), Монголией ( "Селенга-2023), Вьетнамом, Лаосом и Алжиром. Кроме того, в рамках "Мирной миссии — 2023" в России пройдут учения ВС государств-членов ШОС, а также совместные учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023".

Российские и белорусские военные провели совместные учения

Ранее в ведомстве сообщили об окончании совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2022", проходивших в акватории Восточно-Китайского моря. На них российские и китайские моряки тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, а также проводили совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи.

Армия,Видео,Минобороны России,ШОС,
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