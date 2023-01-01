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5 минут назад

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии нужны шаги в политическом процессе. Об этом сообщает газета Duvar.

В Турции назвали условие вывода войск из Сирии
Фото: Emrah Gurel/APEmrah Gurel/AP

"В политическом процессе должны быть предприняты шаги, чтобы наши войска ушли. Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять", - приводит его слова издание.

Ранее стало известно, что Анкара по итогам прошедших в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецкие войска с территорий, которые находятся под их контролем на севере арабской республики.

Турция согласилась с предложением России по Сирии

Итогом встречи стало "согласие" Турции "на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий".

Переговоры глав Министерств обороны Турции и Сирии Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса, которые состоялись в Москве, стали первой встречей министров двух государств за последние 11 лет.

Накануне Чавушоглу по итогам телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым говорил, что встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января.

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