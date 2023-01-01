В Турции назвали условие вывода войск из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для вывода турецких войск из Сирии нужны шаги в политическом процессе. Об этом сообщает газета Duvar.

Фото: Emrah Gurel/AP Emrah Gurel/AP

"В политическом процессе должны быть предприняты шаги, чтобы наши войска ушли. Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять", - приводит его слова издание.

Ранее стало известно, что Анкара по итогам прошедших в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецкие войска с территорий, которые находятся под их контролем на севере арабской республики.

Итогом встречи стало "согласие" Турции "на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий".

Переговоры глав Министерств обороны Турции и Сирии Хулуси Акара и Али Махмуда Аббаса, которые состоялись в Москве, стали первой встречей министров двух государств за последние 11 лет.