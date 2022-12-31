Шойгу заявил о неотвратимости победы России

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих. Его видеообращение размещено в Telegram-канале Минобороны.

По словам главы ведомства, Россия встречает Новый год в сложной военно-политической обстановке, когда «сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников».

Министр обороны отметил, что в таких условиях предстоящий новогодний праздник становится символом «наших надежд на мирное будущее». Он также выразил благодарность военным, «выполняющим сложные задачи», а также волонтерам, медикам и всем, кто участвует в обороне страны.

«Наша победа, как и Новый год, неотвратима!» - подчеркнул Сергей Шойгу.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.