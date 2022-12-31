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1 час назад

Пасечник заявил о тысячах наёмников в рядах ВСУ

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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о тысячах наёмников из более чем 50 стран в рядах ВСУ.

Пасечник заявил о тысячах наемников в рядах ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наёмников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года», — сказал он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование отправило в города Бахмут (Артёмовск) и Соледар отряды иностранных наёмников, вооружённых оружием натовского образца.

Армия,СВО,Леонид Пасечник,Андрей Марочко,
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