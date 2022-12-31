Пасечник заявил о тысячах наемников в рядах ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о тысячах наёмников из более чем 50 стран в рядах ВСУ.
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наёмников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года», — сказал он.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование отправило в города Бахмут (Артёмовск) и Соледар отряды иностранных наёмников, вооружённых оружием натовского образца.