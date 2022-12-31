Турция согласилась с предложением России по Сирии

Анкара согласилась на вывод войск с сирийской территории после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Al-Watan.

Источник сирийской газеты рассказал, что одним из итогов встречи министров трех стран в Москве стало согласие Турции на полный вывод войск с территорий на севере Сирии.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана являются "агентами Израиля и США" и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии.