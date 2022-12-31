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33 минуты назад

Al-Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии после встречи в Москве

Российская Газета

Анкара согласилась на вывод войск с сирийской территории после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Al-Watan.

Турция согласилась с предложением России по Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник сирийской газеты рассказал, что одним из итогов встречи министров трех стран в Москве стало согласие Турции на полный вывод войск с территорий на севере Сирии.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана являются "агентами Израиля и США" и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии.

Турция ослушалась Россию насчет спецоперации в Сирии

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Москве прошли трехсторонние переговоры между главами МО России Сергеем Шойгу, Турции Хулуси Акаром и Сирии Али Абдуллой Айюбом. Они обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистами на территории Сирии. Минобороны РФ назвало встречу конструктивной.

Армия,В мире,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Минобороны России,Рабочая партия Курдистана,
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