Мобилизация: последние новости на сегодня 31 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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Тюменские мобилизованные получили по 100 тысяч рублей из бюджета региона

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Мобилизованные граждане РФ в Тюменской области получили по 100 тысяч рублей. Эту выплату им предоставили на основании сведений Военного комиссариата Тюменской области, передает портал МегаТюмень со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Как говорится в сообщении, все граждане, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, имеют право на выплату. Она также предоставляется жителям, которые добровольно заключили контракт на военную службу в отдельных именных подразделениях Министерства обороны РФ.

Отмечается, что средства на выплаты мобилизованным гражданам возьмут из регионального бюджета.

Власти Башкирии рассказали, могут ли мобилизованные взять отпуск на время новогодних праздников

Военнослужащие, призванные для участия в боевых действиях на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не могут уйти в отпуск. Такое заявление сделал глава Башкирии Райди Харибов, передает UFA1.ru.

К нему обратились жительницы региона с вопросом, могут ли мобилизованные взять отпуск. Одна из женщин возмутилась, что вместо отдыха солдатам продлили контракт и оставили в зоне военного конфликта.

В пресс-службе администрации Башкирии пояснили, что добровольцы и призывники по указу президента России Владимира Путина приравниваются к контрактникам. Они обязаны нести службу до конца частичной мобилизации, чьи сроки пока так и не были определены. Поэтому в настоящее время мобилизованные не могут вернуться домой, если речь не идет об увольнении.

Военнослужащие ЦВО пообщались с родственниками по телемосту

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) смогли пообщаться с родными и близкими по телемосту, который организовало Министерство обороны России. Об этом сообщает портал телеканала «Звезда».

Исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов рассказал, что такой телемост они проводят не в первый раз. Через него военнослужащие могут пообщаться с родными и близкими. В этот раз телемост был организован в честь скорых новогодних праздников.

«С той стороны наши военнослужащие — участники боевых действий. Со стороны Кызыла их родственники, дети, матери, а также глава республики», — отметил командир и добавил, что они все вместе смогут насладиться культурной программой и взаимными поздравлениями.