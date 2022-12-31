Мобилизация: последние новости на сегодня 31 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 декабря 2022, в материале «Рамблера».
Мобилизованные граждане РФ в Тюменской области получили по 100 тысяч рублей. Эту выплату им предоставили на основании сведений Военного комиссариата Тюменской области, передает портал МегаТюмень со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Как говорится в сообщении, все граждане, призванные на фронт в рамках частичной мобилизации, имеют право на выплату. Она также предоставляется жителям, которые добровольно заключили контракт на военную службу в отдельных именных подразделениях Министерства обороны РФ.
Отмечается, что средства на выплаты мобилизованным гражданам возьмут из регионального бюджета.
Военнослужащие, призванные для участия в боевых действиях на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не могут уйти в отпуск. Такое заявление сделал глава Башкирии Райди Харибов, передает UFA1.ru.
К нему обратились жительницы региона с вопросом, могут ли мобилизованные взять отпуск. Одна из женщин возмутилась, что вместо отдыха солдатам продлили контракт и оставили в зоне военного конфликта.
В пресс-службе администрации Башкирии пояснили, что добровольцы и призывники по указу президента России Владимира Путина приравниваются к контрактникам. Они обязаны нести службу до конца частичной мобилизации, чьи сроки пока так и не были определены. Поэтому в настоящее время мобилизованные не могут вернуться домой, если речь не идет об увольнении.
Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) смогли пообщаться с родными и близкими по телемосту, который организовало Министерство обороны России. Об этом сообщает портал телеканала «Звезда».
Исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов рассказал, что такой телемост они проводят не в первый раз. Через него военнослужащие могут пообщаться с родными и близкими. В этот раз телемост был организован в честь скорых новогодних праздников.
«С той стороны наши военнослужащие — участники боевых действий. Со стороны Кызыла их родственники, дети, матери, а также глава республики», — отметил командир и добавил, что они все вместе смогут насладиться культурной программой и взаимными поздравлениями.
Фатхутдинов выразил уверенность, что подобная уютная атмосфера поднимет солдатам моральный и боевой дух.