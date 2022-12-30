В США перечислили пять сценариев начала Третьей мировой войны

Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли описал пять возможных сценариев вероятности Третьей мировой войны. В статье для 19Fortyfive он указал, что к 2023 году вероятность новой мировой войны «значительно увеличилась».

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Причиной военного столкновения, по мнению автора, могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем.

В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, — пишет Фарли.

Несмотря на маловероятный сценарий прямого военного конфликта НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще «остается возможной», считает автор. И если «одна из сторон» решится на рисковые шаги, то ситуация может перерасти в Третью мировую войну, высказывает свое мнение Фарли.